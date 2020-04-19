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19 квітня • оновлено в 06:49
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На Великдень в Україні буде прохолодно: синоптики засмутили прогнозом

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На свято Пасхи, 19 квітня, ніч в Україні буде холодною, день помірно теплим, а опадів майже не очікується.

Як повідомляє Укргідрометцентр, в Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ; температура повітря 1-3 градуси тепла, на поверхні грунту заморозки 0-2 градуси, вдень 10-12 градусів тепла.

Погода в Україні на Великдень

Погода в Україні на Великдень

На півночі України та в Одеській області очікуються короткочасні дощі. На решті території країни без опадів.

На заході, сході, півночі і в центрі вдень стовпчики термометра покажуть від 10 до 12 градусів тепла. Вночі на заході, півночі і сході буде 1-3 градуси нижче нуля, в центрі – від 3 до 5 градусів тепла.

Найтепліше на Великдень буде в південних регіонах України та на Закарпатті: від 13 до 17 градусів вдень і близько 3-5 градусів вночі.

Погода в Україні на 19 квітня

Погода в Україні на 19 квітня

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, метеоролог розповіла, що в квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.

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Теми
Великдень Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погода свято
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