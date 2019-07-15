Україну накрила потужна магнітна буря: як врятуватися

Одна із найсильніших за останнє десятиліття магнітних бур накрила Землю 15 липня.

Експерти зазначають, що наслідки цього процесу можуть відчувати абсолютно всі: погіршення настрою, апатія, слабкість, сонливість або навпаки – безсоння, передає "ТСН".

Лікарі кажуть, що під час магнітних бур пацієнти часто скаржаться на головний біль, прискорене серцебиття, підвищений або знижений тиск.

Магнітна буря Ілюстрація

Як врятуватися

Щоб захистити себе від впливу магнітних бур, треба відмовитися від шкідливої їжі, не переїдати, налягати на овочі, фрукти, біле м'ясо, рибу, замінити каву м'ятним чаєм і пити побільше води. Також не варто пити алкоголь незадовго до метеоудару і в день, коли він настане.

Також не варто забувати про те, що самопочуття залежить і від сну. Тому в дні магнітних бур необхідно стежити за його режимом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у період магнітних бур підвищується ризик інфарктів, а також можуть спостерігатися головні болі, підвищення або пониження тиску, дратівливість і сонливість.

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