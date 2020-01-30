Україну накрила буря: де чекати біди і які наслідки

У четвер, 30 січня, негода накриє захід, північ і схід України. Там очікується мокрий сніг та шквальний вітер.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, у результаті ускладнення погодних умов в Україні було знеструмлено 397 населених пунктів у восьми областях.

"Полтавська – 201, Чернігівська – 88, Сумська – 72, Кіровоградська – 10, Донецька – 10, Черкаська – 8, Дніпропетровська – 6 і Запорізька – 2. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", – поінформували рятувальники.

Негода в Україні "24"

Крім того, на Луганщині (Лисичанськ) через пориви вітру знеструмлені три насосні станції, у результаті чого без водопостачання залишилися 23 тис. абонентів.

"До відновлювальних робіт залучено бригади КП "Лисичанськ водоканал". Котельні працюють у штатному режимі. Рух автомобільного транспорту на дорогах забезпечено. Для гарантування проїзду від "Укравтодору" залучено 1 тис. 122 працівники і 835 одиниць техніки", – повідомили у ДСНС .

Як повідомляв OBOZREVATEL, лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе близько 5 градусів.

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