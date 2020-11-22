На Україну в понеділок чекають нічні морози та дощі: свіжий прогноз

Юрій Сергієнко Суспільство 19:05, 22.11.2020

Погода в Україні у понеділок, 23 листопада, буде холодною майже всюди, також очікуються дощі.

За даними Українського гідрометцентру, вдень пориви вітру досягнуть 15-20 м/с.

Невеликі дощі підуть в західних областях, на решті території без опадів.

На дорогах Лівобережжя ожеледиця.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 тепла до 3 морозу, в Карпатах 4-10 морозу.

Вдень у більшості областей від 0 до 6 градусів тепла, на півдні до +9.

У Києві в понеділок без опадів, вночі від 0 до 2 тепла, вдень +4 +6.

Прогноз погоди в Україні на 23 листопада.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував погоду на грудень. За його словами, місяць буде морозним, проте очікується і плюсова температура.

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