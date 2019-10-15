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15 жовтня • оновлено в 07:48
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На Україну у листопаді-2019 чекають три потужні метеоудари

1.6т Читати матеріал російською

У листопаді 2019 року на українців чекають три серйозні метеоудари.

Так, магнітні бурі, за попередніми даними, передбачаються 11, 15 і 18 листопада. Метеозалежним людям слід бути гранично обережними, пише Ivona.

11 листопада 2019 року очікується магнітна буря середньої сили з незначними наслідками. Астрологи прогнозують підвищення атмосферного тиску.

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Насуваються магнітні бурі

Насуваються магнітні бурі

Ілюстрація

Аналогічна магнітна буря станеться 15 листопада 2019 року. Її наслідки відчують на собі гіпертоніки і люди, які страждають від хронічних головних болів.

18 листопада 2019 року – найсильніша магнітна буря у листопаді 2019 року. Погане самопочуття матиме накопичувальний ефект.

Як повідомляв OBOZREVATEL, астроном Всеволод Лозицький спрогнозував магнітні бурі в останні дні жовтня.

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Місце
Україна
Тег
Магнітна буря
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70rus xxx
70rus xxx
Ничего страшного,это не удары "Калибрами".
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