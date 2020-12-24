На Україну насуваються дощі зі снігом та сильний вітер. Карта погоди на п'ятницю

Погода в Україні в п'ятницю, 25 грудня, буде дощовою і сніжною, опади накриють територію всієї країни.

За даними Українського гідрометцентру, на дорогах і в горах очікується істотне погіршення погодних умов (щоб подивитися карти, доскрольте сторінку до кінця).

Так, в східній і північно-східній частині внаслідок значних опадів утворюються налипання мокрого снігу та ожеледь.

На сході і південному сході очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.

Також погода істотно ускладнитися в українських Карпатах. На високогір'ї пориви вітру досягнуть 22 м/с, а висота сніжного покриву – до 10 см.

Температура повітря по країні вночі коливатиметься від 1 до 4 тепла, на сході до 11 морозу.

Вдень від 3 до 6 тепла, в південних областях +9 +11, у східних – від 0 до 2 морозу.

Погода у Києві в п'ятницю буде дощовою, вночі +1 +3, а вдень до +4 +6.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували погоду на Новий рік в Україні і Різдво 7 січня.