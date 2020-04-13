На Україну рухається масштабний циклон: синоптики дали прогноз на початок тижня
До України з понеділка, 13 квітня, прийде холодний атмосферний фронт, що зумовлений циклоном над Балтійським морем.
У деяких регіонах він зумовить не тільки похолодання, а й дощі та навіть сніг. Такий прогноз на початок тижня опублікували на сторінці Метеопосту у Facebook.
За даними синоптиків, спершу значне пониження температури повітря відчують жителі західних областей. Водночас далі, 13-14 квітня фронт рухатиметься на схід і згодом холодне північне повітря поступово зайде на всю територію країни.
"Цей довжелезний фронт на мапі візуалізується смугою опадів, що розтягується приблизно від Фінляндії аж до Швейцарії", – йдеться у повідомленні.
Згідно з прогнозом, на заході в понеділок-вівторок очікується 0… +7 градусів, йтиме дощ і, можливо, сніг.
На півночі стовпчики термометрів показуватимуть 0… +8, можливий сніг із дощем. Такі ж опади очікуються й на сході, температура повітря там становитиме 0… +6 градусів.
У центральних регіонах буде 0… +8 градусів та невеликі опади, а на півдні найтепліше – до +5… +11 градусів і невеликий дощ.
На заході, півночі та півдні пориви вітру сягатимуть 15-ти, на сході та в центрі – 16-17 м/с. Водночас скрізь, крім півдня, 13-16 квітня можливі нічні заморозки.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, аномально тепла зима в Україні призвела до частих зсувів повітряних потоків, які тепер впливають на весняну погоду.