На Україну рухається масштабний циклон: синоптики дали прогноз на початок тижня

До України з понеділка, 13 квітня, прийде холодний атмосферний фронт, що зумовлений циклоном над Балтійським морем.

У деяких регіонах він зумовить не тільки похолодання, а й дощі та навіть сніг. Такий прогноз на початок тижня опублікували на сторінці Метеопосту у Facebook.

За даними синоптиків, спершу значне пониження температури повітря відчують жителі західних областей. Водночас далі, 13-14 квітня фронт рухатиметься на схід і згодом холодне північне повітря поступово зайде на всю територію країни.

На Україну рухається масштабний циклон

"Цей довжелезний фронт на мапі візуалізується смугою опадів, що розтягується приблизно від Фінляндії аж до Швейцарії", – йдеться у повідомленні.

Згідно з прогнозом, на заході в понеділок-вівторок очікується 0… +7 градусів, йтиме дощ і, можливо, сніг.

На півночі стовпчики термометрів показуватимуть 0… +8, можливий сніг із дощем. Такі ж опади очікуються й на сході, температура повітря там становитиме 0… +6 градусів.

Холодний атмосферний фронт насувається на Україну Facebook/Метеопост

У центральних регіонах буде 0… +8 градусів та невеликі опади, а на півдні найтепліше – до +5… +11 градусів і невеликий дощ.

На заході, півночі та півдні пориви вітру сягатимуть 15-ти, на сході та в центрі – 16-17 м/с. Водночас скрізь, крім півдня, 13-16 квітня можливі нічні заморозки.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, аномально тепла зима в Україні призвела до частих зсувів повітряних потоків, які тепер впливають на весняну погоду.

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