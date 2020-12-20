На Україну опуститься густий туман: оголошено штормове попередження

У неділю, 20 грудня, майже на всій території України очікується густий туман.

Через це синоптики оголосили перший рівень небезпеки – жовтий, повідомили на сайті Українського гідрометцентру.

Вночі та вранці на Правобережжі, в Чернігівській і Сумській областях очікується туман. Видимість становитиме від 200 до 500 метрів.

Крім того, на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій попередили, що з 20 до 23 грудня на дніпровських водосховищах прогнозується посилення льодових явищ. Це пов'язано зі зниженням температури.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, синоптики розповіли, якою буде погода 25 грудня – на Різдво за новим стилем (західного обряду), яке в народі називають "католицьким". Також синоптики спрогнозували погоду на Новий рік в Україні і Різдво Христове 7 січня.