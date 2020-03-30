На Україну обрушиться сніговий шторм: куди повернеться зима

В Україні з 31 березня по 2 квітня очікується погіршення погоди з нічними заморозками до мінус шести градусів.

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

"31 березня – 2 квітня в зв'язку з вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури: вночі 0-6 градусів морозу і вдень +1+6 градусів", – йдеться в повідомленні.

Погода в Україні

При цьому у вівторок, 31 березня в центральних областях прогнозується погода від -3+3.

У Карпатах 31 березня очікується помірний сніг. Решту часу без опадів, на дорогах ожеледиця. За прогнозом синоптиків температура вночі в горах буде 4-9 градусів морозу, вдень 0-5 нижче нуля.

У понеділок, 30 березня, вдень в західних областях прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Синоптики попередили, що зниження температури може призвести до пошкодження та загибелі квітів і плодової зав'язі різнокольорових плодових культур: абрикоса, персика, вишні та ягідників.

Прогноз погоди Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 30 березня, в Україні очікуються опади у вигляді снігу.

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