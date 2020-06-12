Україну накрили зливи з грозами і градом: у містах зупинився транспорт і зникло світло. Фото і відео

У п'ятницю, 12 червня, на кілька областей України ринула злива з грозами і градом. Негода повалила дерева і залишила деяких українців без світла.

Як повідомляє "Vgorode. Дніпро", у другій половині дня Дніпро накрило безперервною зливою, яка затопила кілька вулиць. Пізніше до стихії додався град, розміром із м'яч для гольфу.

"В один момент вулиці залило такими потоками води, з якими не впоралися б жодні ливнівки. Потужний гуркіт грому приводив у жах сигналізацію на припаркованих автомобілях", – написали у виданні.

"Інформатор" також повідомляє, що через сильні пориви вітру впало декілька дерев. Через це у місті призупинився рух громадського транспорту, а кілька припаркованих автомобілів було пошкоджено.

Дніпро накрила злива з градом Інформатор

Дніпро накрила злива з градом Інформатор

Дніпро накрила злива з градом Інформатор

В обід негода спостерігалася і в Миколаєві, передає "СВІДОК.info". Там злива почалася близько 14:00 і протрималась близько двох годин. За інформацією видання, така погода повернеться в місто на вихідних – очікується гроза, град, сильний дощ і пориви вітру до 15-18 м/с.

Про бурю, що насувається, повідомили і в Одесі, а тим часом на півночі області через зливу залишилися без світла жителі міста Куяльник, передає "Думська" в своєму Telegram-каналі. На опублікованому ними відео можна помітити сильні пориви вітру і підтоплену дорогу.

Дніпро накрила злива з градом Інформатор

Дніпро накрила злива з градом Інформатор

Дніпро накрила злива з градом Інформатор

Дніпро накрила злива з градом Інформатор

У Миколаєві пройшла злива з грозою СВІДОК.info

У Миколаєві пройшла злива з грозою СВІДОК.info

У Миколаєві пройшла злива з грозою СВІДОК.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові під час буревію загинула 28-річна жінка – на її будинок упало дерево.