Україну накрили зливи з грозами і градом: у містах зупинився транспорт і зникло світло. Фото і відео

Антон Малиновський Суспільство 19:16, 12.06.2020 Оновлено: 19:28, 12.06.2020

У п'ятницю, 12 червня, на кілька областей України ринула злива з грозами і градом. Негода повалила дерева і залишила деяких українців без світла.

Як повідомляє "Vgorode. Дніпро", у другій половині дня Дніпро накрило безперервною зливою, яка затопила кілька вулиць. Пізніше до стихії додався град, розміром із м'яч для гольфу.

"В один момент вулиці залило такими потоками води, з якими не впоралися б жодні ливнівки. Потужний гуркіт грому приводив у жах сигналізацію на припаркованих автомобілях", – написали у виданні.

"Інформатор" також повідомляє, що через сильні пориви вітру впало декілька дерев. Через це у місті призупинився рух громадського транспорту, а кілька припаркованих автомобілів було пошкоджено.

Дніпро накрила злива з градом
Інформатор
Дніпро накрила злива з градом
Інформатор
Дніпро накрила злива з градом
Інформатор

В обід негода спостерігалася і в Миколаєві, передає "СВІДОК.info". Там злива почалася близько 14:00 і протрималась близько двох годин. За інформацією видання, така погода повернеться в місто на вихідних – очікується гроза, град, сильний дощ і пориви вітру до 15-18 м/с.

Про бурю, що насувається, повідомили і в Одесі, а тим часом на півночі області через зливу залишилися без світла жителі міста Куяльник, передає "Думська" в своєму Telegram-каналі. На опублікованому ними відео можна помітити сильні пориви вітру і підтоплену дорогу.

Дніпро накрила злива з градом
Інформатор
Дніпро накрила злива з градом
Інформатор
Дніпро накрила злива з градом
Інформатор
Дніпро накрила злива з градом
Інформатор
У Миколаєві пройшла злива з грозою
СВІДОК.info
У Миколаєві пройшла злива з грозою
СВІДОК.info
У Миколаєві пройшла злива з грозою
СВІДОК.info

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