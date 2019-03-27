Україну спіткають магнітні бурі: як врятуватися

У середу, 27 березня, Землю спіткають магнітні бурі. Їхній пік прийде на четвер, 28 березня.

Про це свідчать дані лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН. За наявною інформацією, саме в ці дні шторм на Сонці позначиться на самопочутті людей.

Незначні магнітні коливання також можливі в п'ятницю, 29 березня.

Hyser

У період геомагнітних коливань люди можуть відчути нездужання, а також дискомфорт і розлади нервової системи.

Медики зазначають, що більшою мірою під негативний вплив магнітних бур будуть схильні люди, які страждають хронічними захворюваннями, а також ті, хто мають проблеми серцево-судинного характеру, і гіпертоніки.

Їм потрібно проявити особливу увагу до свого здоров'я і самопочуття під час магнітних бур і тримати під рукою призначені лікарем медичні препарати.

Однак навіть ті, хто не має серйозних проблем зі здоров'ям, можуть відчути погіршення самопочуття в період геомагнітних коливань.

Головні болі, запаморочення, біль у суглобах, безсоння або навпаки підвищена сонливість, апатія – все це цілком ймовірно в дні магнітних бур.

Поліпшити самопочуття допоможе суворе дотримання режиму дня, повноцінний відпочинок, збалансоване харчування, перебування на свіжому повітрі і позитивні емоції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у період магнітних бур ризики для здоров'я людей значно підвищуються. Особливо вразливі в ці дні центральна нервова і серцево-судинна системи.

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