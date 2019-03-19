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На Україну насуваються одразу декілька магнітних бур: названі дати

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Протягом квітня очікуються декілька магнітних бур. Незначні коливання прогнозуються на 16, 22, 25 квітня.

Про це свідчать дані лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН. За наявною інформацією, досить серйозні магнітні бурі спіткають Землю 12, 23 і 24 квітня.

У період геомагнітних коливань люди можуть відчути нездужання, а також дискомфорт і розлади нервової системи.

Лікарі зазначають, що найбільше під негативний вплив магнітних бур підпадають люди, які страждають хронічними захворюваннями, а також ті, хто мають проблеми серцево-судинного характеру, й гіпертоніки.

Їм потрібно проявити особливу увагу до свого здоров'я і самопочуття під час магнітних бур і тримати під рукою призначені медиками лікарські засоби.

На Україну насуваються одразу декілька магнітних бур: названі дати

postnauka

Однак навіть ті, хто не має серйозних проблем зі здоров'ям, можуть відчути погіршення самопочуття в період геомагнітних коливань.

Головні болі, запаморочення, біль у суглобах, безсоння або навпаки підвищена сонливість, апатія – все це цілком ймовірне в дні магнітних бур.

Поліпшити самопочуття допоможе суворе дотримання режиму дня, повноцінний відпочинок, збалансоване харчування, перебування на свіжому повітрі і позитивні емоції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у період магнітних бур ризики для здоров'я людей значно підвищуються. Особливо вразливі в ці дні центральна нервова і серцево-судинна системи.

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