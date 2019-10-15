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15 жовтня • оновлено в 12:26
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Україну накриють магнітні бурі: як врятуватися

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Землю накриють дві магнітні бурі 24 і 25 жовтня. Після цього магнітосфера заспокоїться і до 11 листопада нових епізодів не передбачається.

Про це свідчать дані лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН. За наявною інформацією, саме у вказані дні шторм на нашій зірці позначиться на самопочутті людей.

Незначні коливання також можливі 26 жовтня, бурі очікуються слабкими – на рівні G-1.

Медики зазначають, що більш схильні відчути негативний вплив сонячної активності люди, які страждають на хронічні захворювання, а також гіпертоніки й ті, хто мають проблеми серцево-судинного характеру.

Україну накриють магнітні бурі: як врятуватися
Магнітні бурі

Магнітні бурі

Hyser

Їм потрібно особливо зважати на своє здоров'я та самопочуття під час магнітних бурь і тримати під рукою призначені лікарем медичні препарати. Однак відчути погіршення самопочуття можуть навіть здорові люди.

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Головні болі, запаморочення, біль у суглобах, безсоння чи, навпаки, підвищена сонливість, апатія – все це цілком ймовірно в цей період.

Поліпшити самопочуття допоможе суворе дотримання режиму дня, повноцінний відпочинок, збалансоване харчування, перебування на свіжому повітрі й позитивні емоції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час магнітних бурь ризики для здоров'я людей значно підвищуються. Особливо вразливі в ці дні центральна нервова і серцево-судинна системи.

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Місце
Україна
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Спастись просто, надо одень кастрюлю на голову скакать и жечь покрышки))
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