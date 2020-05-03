На Україну налетять град і шквали: синоптикиня попередила про небезпечну погоду

Практично повсюди в Україні 4 травня пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями град і сильний вітер.

Як повідомила в Facebook синоптикиня Наталія Діденко, у західних областях країни дощів у понеділок буде менше, а прояснень найбільше.

"Температура повітря на заході України завтра очікується низька, вдень +10 +16 градусів, а в Карпатах +5 +11 градусів. Плюс – сильний вітер. У більшості областей України повітря в понеділок прогріється до +17 +24 градусів", – зазначила Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 4 травня barometr.info

Синоптикиня розповіла, що вітер із південно-східного буде поступово переходити на північно-західний, тому що у вівторок похолодає на значній частині території України.

У Києві 4 травня буде сиро і тепло. Очікуються короткочасні дощі, грози, є ймовірність граду і поривчастого вітру при грозах.

"Обходьте старі гіллясті дерева і краще "намотайте" сто разів навколо свого райончика, але припаркуйте машину в безпечне місце", – порадила Діденко.

Вона попередила, що у вівторок і середу в Києві очікується похолодання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода у травні на всій території України буде спекотною й сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.