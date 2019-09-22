На Україну насуваються три потужних метеоудара: названі дати

У жовтні в Україні очікується три магнітниx коливання. Перше з ниx відбудеться вже 1 жовтня.

Буря буде не великої сили, але можливі скачки тиску у людей, які страждають від серцево-судинних захворювань, пише Beauty HUB.

Також в цей день можливі головні болі і відчуття слабкості, тому краще не планувати на дану дату ніяких серйозних заходів. За словами експертів, на тлі підвищеної дратівливості внаслідок магнітних збурень можуть виникнути сварки.

На Україну насуваються три потужних метеоудара pixabay.com

Другий метеоудар відбудеться 29 жовтня – в цей день вірогідні погіршення самопочуття, особливо це стосується людей з хронічними захворюваннями. На тлі магнітних коливань в цей період також може з'явитися безсоння. Метеочутливі люди можуть відчувати слабкий головний біль і запаморочення, а також скачки артеріального тиску.

Третя магнітна буря доведеться на 30 жовтня. Найскладніше її перенесуть метеочутливі люди, оскільки симптоми можуть накопичитися за два дні. У цей день можуть траплятися спалахи гніву, вірогідні погіршення настрою, відчуття пригніченості, загальна слабкість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні України накриє сильна магнітна буря. Причому її сила досягне рівня G2.

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