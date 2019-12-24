Головна Новини
24 грудня • оновлено в 11:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

На Україну насуваються снігопади: в трьох областях обмежили рух

Читати матеріал російською

В Україні 24 грудня різко погіршилися погодні умови. У західних регіонах країни очікуються снігопади.

Автодороги у більшості областей мокрі, на перевалах – сніг. Втім, проїзд основними шляхами забезпечено. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укравтодору.

За їхніми даними, станом на 6:00 вівторка опади у вигляді снігу з дощем спостерігалися у Львівській, дощі – у східних, центральних та південних областях. В Одеській, Чернігівській та Тернопільській областях туман, на решті території країни без суттєвих опадів.

Новини
Синоптикиня попередила про різке погіршання погоди в Україні

У трьох областях України обмежили рух на дорогах

У трьох областях України обмежили рух на дорогах

iz.ru

Також зазначається, що на перевальних ділянках доріг місцями спостерігається невеликий сніг – на Латірському, Івашківському, Ужоцькому, Орявському, Вишківському перевалах.

"Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре, а на Вишківському перевалі місцями й засніжене. Висота снігового покрову становить 3 см", – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що станом на 08:00 24 грудня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно і -4 градуси. Вітер західний 2-3 м/с.

Засніжений Піп Іван Чорногірський

Засніжений Піп Іван Чорногірський

Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Як запевняють дорожники, проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено й заторів у русі не зафіксовано.

Однак у Державній службі надзвичайних ситуацій нагадали, що з метою недопущення заторів у русі та оперативного розчищення доріг від снігу на перевальних ділянках введено тимчасове обмеження руху транспортних засобів – у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Львівська область:

  • М-06 Київ – Чоп, ділянка м. Старий Самбір – межа Закарпатської області;

  • Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, ділянка м. Старий Самбір – межа Закарпатської області;

  • Н-09 Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів, ділянка с. Давидів – межа Івано-Франківської області;

  • Т-1402 Східниця – Пісочна, ділянка м. Східниця – м. Дрогобич.

Івано-Франківська область:

  • Н-09 Мукачево – Львів, Яблунецький перевал;

  • Р-21 Долина – Хуст, Вишківський перевал.

Закарпатська область:

  • Н-06 Київ – Чоп, Абранський та Латірський перевали;

  • Н-09 Мукачево – Львів, Яблунецький перевал;

  • Р-21 Долина – Хуст, Торунський перевал.

  • Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський, Буковецький та Кривопільський перевали.

Метеорологічні попередження

Метеорологічні попередження

meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Карпатському регіоні 23 і 24 грудня (понеділок і вівторок) очікується різке погіршення погодних умов. За даними ДСНС, на початку нового тижня в західних областях випадуть значні дощі. У Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, а на високогір'ї – 25-28 м/с.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Погода у Львові" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Теми
Погода у Львові Погода в Карпатах
Місце
Україна
Теги
погода снігопад ГосЧС Укравтодор
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
0
Смішно
12
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Paruhol Semen
Paruhol Semen
обо3 написал "на Украину" !!!! сепары вонючие !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
фил филька
фил филька
а в москве ни снежинки. скоро новый год. придется сска лепить снеговика из того же материала из которого петуха лепили)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
фил филька
фил филька
а че минусуете? здоровая самоирония это нормально)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги