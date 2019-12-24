На Україну насуваються снігопади: в трьох областях обмежили рух

В Україні 24 грудня різко погіршилися погодні умови. У західних регіонах країни очікуються снігопади.

Автодороги у більшості областей мокрі, на перевалах – сніг. Втім, проїзд основними шляхами забезпечено. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укравтодору.

За їхніми даними, станом на 6:00 вівторка опади у вигляді снігу з дощем спостерігалися у Львівській, дощі – у східних, центральних та південних областях. В Одеській, Чернігівській та Тернопільській областях туман, на решті території країни без суттєвих опадів.

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Також зазначається, що на перевальних ділянках доріг місцями спостерігається невеликий сніг – на Латірському, Івашківському, Ужоцькому, Орявському, Вишківському перевалах.

"Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре, а на Вишківському перевалі місцями й засніжене. Висота снігового покрову становить 3 см", – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що станом на 08:00 24 грудня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно і -4 градуси. Вітер західний 2-3 м/с.

Засніжений Піп Іван Чорногірський Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Як запевняють дорожники, проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено й заторів у русі не зафіксовано.

Однак у Державній службі надзвичайних ситуацій нагадали, що з метою недопущення заторів у русі та оперативного розчищення доріг від снігу на перевальних ділянках введено тимчасове обмеження руху транспортних засобів – у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Львівська область:

М-06 Київ – Чоп, ділянка м. Старий Самбір – межа Закарпатської області;

Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, ділянка м. Старий Самбір – межа Закарпатської області;

Н-09 Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів, ділянка с. Давидів – межа Івано-Франківської області;

Т-1402 Східниця – Пісочна, ділянка м. Східниця – м. Дрогобич.

Івано-Франківська область:

Н-09 Мукачево – Львів, Яблунецький перевал;

Р-21 Долина – Хуст, Вишківський перевал.

Закарпатська область:

Н-06 Київ – Чоп, Абранський та Латірський перевали;

Н-09 Мукачево – Львів, Яблунецький перевал;

Р-21 Долина – Хуст, Торунський перевал.

Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський, Буковецький та Кривопільський перевали.

Метеорологічні попередження meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Карпатському регіоні 23 і 24 грудня (понеділок і вівторок) очікується різке погіршення погодних умов. За даними ДСНС, на початку нового тижня в західних областях випадуть значні дощі. У Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, а на високогір'ї – 25-28 м/с.

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