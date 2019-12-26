На Україну насуваються сніг і морози: очікують колапсу на дорогах

З п'ятниці, 27 грудня, до України повернеться по-справжньому зимова погода: метеорологи прогнозують сніг та мороз.

Про це йдеться у попередженні, яке розмістив на своїй сторінці в Facebook "Київатодор". "У п'ятницю, суботу, ймовірно і в неділю метеорологи прогнозують сніг. Температура опуститься до -5 вночі та до -2 вдень", – сказано в повідомленні.

Так, уточнюється, що 27 грудня очікується мокрий сніг, можливо, з дощем за нульової температури, а 28 грудня вже почнеться заметіль із легким морозом, до -2 вдень.

В Україні очікується сніжний колапс Ілюстрація

Водночас у "Київавтодорі" припускають, що Новий рік Україна також зустріне зі снігом.

"Просимо у цей час не залишати авто в крайніх смугах на узбіччі доріг. Також рекомендуємо користуватися громадським транспортом", – написали дорожники.

Якою буде погода на Новий рік-2020

Згідно з попередніми прогнозами, на початку 2020 року українцям слід очікувати змінну погоду – до 31 грудня у країні похолоднішає, а вже з 1 січня знову настане потепління.

Зазначається, що першого тижня січня 2020 року температура коливатиметься від -2 до +2 градусів. Крім того, можливі невеликі снігопади.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні на Новий рік-2020 буде морозно, проте опадів не очікується.

Своєю чергою синоптикиня Наталія Діденко заявила, що на Новий рік в Україні, з 31 на 1 січня, прогнозують початок чергової хвилі потепління.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 26 грудня, в Україні очікується дощова, але тепла погода. Водночас Карпатах прогнозують сніг.

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