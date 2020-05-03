Практично на всій території України в неділю, 3 травня, пройдуть дощі і грози. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це поінформували в Українському гідрометцентрі. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки. Також у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій і Рівненській областях зафіксовано надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Вітер очікується південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

meteo.gov.ua

За даними синоптиків, у Києві вдень очікуються грози і сильний вітер. Киян закликали залишатися вдома.

Температура вночі становитиме в середньому +7..+12°, а вдень +18..+23° тепла. У західних же областях вдень буде трохи прохолодніше: стовпчики термометрів піднімуться до +14..+19°.

Як повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Facebook, зокрема, грози "накрили" Вінниччину. Потім перейдуть на Київ.

"На Вінниччині серйозно ллє і гримить. До Києва також підбирається травневий дощ!" – написала вона.

На Україну насуваються грози: оголошено жовтий рівень небезпеки Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода у травні на всій території України буде спекотною та сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.