Практично на всій території України в неділю, 3 травня, пройдуть дощі і грози. Синоптики оголосили штормове попередження.
Про це поінформували в Українському гідрометцентрі. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки. Також у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій і Рівненській областях зафіксовано надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Вітер очікується південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.
meteo.gov.ua
За даними синоптиків, у Києві вдень очікуються грози і сильний вітер. Киян закликали залишатися вдома.
Температура вночі становитиме в середньому +7..+12°, а вдень +18..+23° тепла. У західних же областях вдень буде трохи прохолодніше: стовпчики термометрів піднімуться до +14..+19°.
Як повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Facebook, зокрема, грози "накрили" Вінниччину. Потім перейдуть на Київ.
"На Вінниччині серйозно ллє і гримить. До Києва також підбирається травневий дощ!" – написала вона.
На Україну насуваються грози: оголошено жовтий рівень небезпеки
Ілюстрація
Як повідомляв OBOZREVATEL, погода у травні на всій території України буде спекотною та сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".