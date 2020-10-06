На Україну насуваються дощі з грозами: синоптикиня дала прогноз на середу

Карина Бондаренко Суспільство 12:52, 6.10.2020 Оновлено: 14:02, 6.10.2020

У середу, 7 жовтня, у більшості областей України пройдуть періодичні дощі і грози.

Опади не прогнозуються лише на сході країни і в Запоріжжі, там буде сухо і тепло. Про це написала синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram.

Температура повітря вночі +10 +15 градусів, на півдні до +17, у східних областях +7 +10 градусів. Протягом доби 7 жовтня потеплішає до +17 +23 градусів, у південній частині очікується +20 +25 градусів.

Вітер буде поривчастий, південно-східного напрямку.

У Києві в середу очікується дощ із рвучким вітром. Вдень повітря прогріється до +18 +19 градусів.

Мапа.
Наталка Діденко в Telegram
Прогноз погоди на 7 жовтня.
Наталка Діденко в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала на цьому тижні похолодання на 2-4 градуси, а також помірні дощі в Україні.

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