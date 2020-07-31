На Україну насуваються дощі: синоптикиня дала свіжий прогноз погоди на вихідні

Гліб Іванов Суспільство 15:06, 31.07.2020 Оновлено: 15:25, 31.07.2020

Погода в Україні в суботу, 1 серпня, буде дощовою: у більшості областей очікуються короткочасні грозові дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook. Сонячно та сухо буде лише в південній частині України. Температура повітря на півдні очікується +25..+29 градусів. На решті території України +22..+26 градусів, на Закарпатті до +28 градусів.

У Києві в суботу передбачається дощ із грозою, максимальна температура повітря очікується до +22..+23 градусів.

За словами синоптикині, у неділю більш ймовірна суха погода, проте свіжа. Потепління почнеться у вівторок, 4-го серпня.

Погода в Україні
Facebook Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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