На Україну насуваються дощі: синоптикиня дала свіжий прогноз погоди на вихідні
На Україну насуваються дощі: синоптикиня дала свіжий прогноз погоди на вихідні. Фото: УНІАН
Погода в Україні в суботу, 1 серпня, буде дощовою: у більшості областей очікуються короткочасні грозові дощі.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook. Сонячно та сухо буде лише в південній частині України. Температура повітря на півдні очікується +25..+29 градусів. На решті території України +22..+26 градусів, на Закарпатті до +28 градусів.
У Києві в суботу передбачається дощ із грозою, максимальна температура повітря очікується до +22..+23 градусів.
За словами синоптикині, у неділю більш ймовірна суха погода, проте свіжа. Потепління почнеться у вівторок, 4-го серпня.
Погода в Україні Facebook Наталки Діденко
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше народний синоптик Володимир Деркач заявив, що липень-серпень в Україні обіцяють бути дуже теплими й навіть спекотними, однак іноді високі температури перериватимуться хвилями холоду.
Народний синоптик Леонід Горбань розповів, що погода в Україні буде по-літньому спекотною в серпні, температурний максимум становитиме +33 градуси.
Також, за словами Горбаня, очікується мінімальна кількість опадів у першій половині місяця.
Останній тиждень липня в Україні буде погодно нестійким і дощовим. Водночас початок серпня синоптики обіцяють теплим.