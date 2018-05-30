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На Україну насувається справжня літня спека

2.1тЧитати новину російською

В Україну в середу, 30 травня, прийде справжня літня спека.

Над територією країни продовжить панувати тепла, суха повітряна маса і поле підвищеного атмосферного тиску, без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у більшості південних областей місцями пориви 15-20 м/с; у західних і північних областях змінних напрямків, 3-8 м/с.

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В Україні встановиться спека: уточнений прогноз погоди

Температура вночі 10-15°, вдень 25-30°; у східних областях і в Карпатах місцями вночі 4-9°, вдень 22-27°, на високогір'ї Карпат 17-21°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко попередила, що Україна разом з усією Європою у найближчі дні зануриться в спеку, при цьому опадів у країні не передбачається.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "Обозреватель".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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