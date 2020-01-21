Україну охопить сніговий фронт: синоптикиня уточнила прогноз

До України в середу, 22 січня, прийде атмосферний фронт зі Скандинавії та Балтики, через що очікуються сильні опади.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптикиня Наталія Діденко. У всіх регіонах, крім півдня, прогнозуються дощі й мокрий сніг.

"Опади рухатимуться за фронтом – спершу на півночі й заході, потім поступово просуватимуться на південь. Вітер північно-західного напрямку буде сильним, до штормових поривів. Тому в поєднанні з опадами на вулицях буде явно некомфортно", – уточнила Діденко.

За її словами, температура повітря в Україні складе приблизно 0°вночі і до +6° вдень на півдні.

"У Києві середа також буде з атмосферним фронтом. Випаде дощ, який буде переходити в мокрий сніг. Плюс сильний, до штормового, північно-західний вітер", – зазначила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лютий 2020 року обіцяє таку ж аномально теплу погоду в Україні, як і протягом перших двох місяців зими.

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