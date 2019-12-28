На Україну насувається снігова буря: дорожники попередили про колапс

В окремих регіонах України в суботу, 28 грудня, очікується погіршення погодних умов.

За прогнозами Укргідрометцентру, протягом доби 28 грудня та вночі 29 грудня в західних, Житомирській та Вінницькій областях помірний, на Прикарпатті сильний сніг (утворення снігового покриву висотою 10-15 см, в Карпатах 20-30 см); пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Це може привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, попереджають в Укравтодорі.

Сніг в Україні Ілюстрація

Як зазначається, покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре; в Закарпатській, Одеській, Черкаській областях місцями автодороги засніжені.

Вранці в західних, північних, центральних та Одеській областях, де випало від 2 до 5 см снігу, на дорогах місцями лежить сніг, на сході туман.

Сніг також лежить на перевалочних ділянках доріг, зокрема у Львівській області випало до 10-15 см снігу. Температура повітря 1-5°С. Покриття переважно мокре, на Вишківському, Абранському, Торунському, Латірському перевалах місцями засніжене, на Ужоцькому перевалі сніжна каша.

"Для оперативного забезпечення проїзду на дорогах державного значення задіяно в роботі 715 одиниць техніки та 1022 робітників дорожніх організацій", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в суботу, 28 грудня, в деяких областях дощ зміниться хуртовиною або мокрим снігом.

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