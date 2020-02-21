На Україну насувається скажений циклон: синоптикиня назвала дату

У понеділок, 24 лютого, в Україну переміститься циклон, який зародиться над Німеччиною і пройде Польщею.

Як розповіла на своїй сторінці в Facebook синоптикиня Наталія Діденко, він принесе сильні опади і скажений штормовий вітер.

"Цей східний гість буде не просто вітерцем, свіжим вітром або будь-яким іншим поетичним метеоявищем, а саме штормовим вітром. Принаймні, будівельники і паркувальники автомобілів, дуже і дуже уважно поставтеся до цього прогнозу", – сказано в повідомленні.

На Україну насувається скажений циклон Ілюстрація

У Києві, за словами Діденко, як і в більшості областей України, погода ускладниться – опади і штормовий вітер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цієї зими на погоду в Україні вплинув Азорский антициклон, який зараз найактивніший і найпотужніший за останні 40 років.

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