На Україну насувається скажений циклон: синоптикиня назвала дату

У понеділок, 24 лютого, в Україну переміститься циклон, який зародиться над Німеччиною і пройде Польщею.
Як розповіла на своїй сторінці в Facebook синоптикиня Наталія Діденко, він принесе сильні опади і скажений штормовий вітер.
"Цей східний гість буде не просто вітерцем, свіжим вітром або будь-яким іншим поетичним метеоявищем, а саме штормовим вітром. Принаймні, будівельники і паркувальники автомобілів, дуже і дуже уважно поставтеся до цього прогнозу", – сказано в повідомленні.
На Україну насувається скажений циклон
Ілюстрація
У Києві, за словами Діденко, як і в більшості областей України, погода ускладниться – опади і штормовий вітер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, цієї зими на погоду в Україні вплинув Азорский антициклон, який зараз найактивніший і найпотужніший за останні 40 років.
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