На Україну насувається штормовий вітер і похолодання до -15. Мапа

Карина Бондаренко Суспільство 08:51, 7.12.2020

У понеділок, 7 грудня, в Україні очікуються пориви штормового вітру 17-22 м/с. При цьому, за прогнозами синоптиків, протягом тижня похолодає до -15 градусів.

Найхолодніше буде на сході країни, повідомляє "ТСН". Очікується до -5 вдень і до -15 вночі. На півночі температура коливатиметься від -2 до -4 вдень, вночі від -8 до -11.

Заморозки прогнозують також у південних і західних областях України. Жителів Одеської області попередили про опади у вигляді дощу і снігу, що будуть супроводжуватися низькою температурою.

На сайті Укргідрометцентру відзначили, що вдень 7 грудня на території Азовського моря – пориви вітру 25-30 м/с. У зв'язку з цим висота хвиль сягне 15-20 дм, прогнозується швидке обледеніння суден.

Штормове попередження в Україні.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, ймовірно, буде мати "європейський характер". Таку думку висловив начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

США визнали уродженців Курил японцями: в Росії обурені

Волонтерка про колапс в Одесі через коронавірус: пацієнти падають із ніг і просять про евтаназію

Росія відчула загрозу і "ввімкнула" самозахист, – директор "Миротворця"

Банк у Швейцарії відмовив російському олігарху в доступі до $1 млрд

Харківська ОДА вперше за роки війни не привітала українських воїнів зі святом