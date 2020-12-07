На Україну насувається штормовий вітер і похолодання до -15. Мапа

У понеділок, 7 грудня, в Україні очікуються пориви штормового вітру 17-22 м/с. При цьому, за прогнозами синоптиків, протягом тижня похолодає до -15 градусів.

Найхолодніше буде на сході країни, повідомляє "ТСН". Очікується до -5 вдень і до -15 вночі. На півночі температура коливатиметься від -2 до -4 вдень, вночі від -8 до -11.

Заморозки прогнозують також у південних і західних областях України. Жителів Одеської області попередили про опади у вигляді дощу і снігу, що будуть супроводжуватися низькою температурою.

На сайті Укргідрометцентру відзначили, що вдень 7 грудня на території Азовського моря – пориви вітру 25-30 м/с. У зв'язку з цим висота хвиль сягне 15-20 дм, прогнозується швидке обледеніння суден.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, ймовірно, буде мати "європейський характер". Таку думку висловив начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик.