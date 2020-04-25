На Україну насувається шторм: оголошено жовтий рівень небезпеки

Тимур Григоренко Суспільство 11:58, 25.04.2020 Оновлено: 12:00, 25.04.2020

На вихідні, 25 і 26 квітня, в Україні очікуються штормові пориви вітру до 20 метрів в секунду.

До того ж на Закарпатті спостерігається сніголавинна небезпека, попереджає пресслужба ДСНС України.

"За даними Укргідрометцентру, 25 квітня вдень у західних, центральних і південних областях, протягом доби 26 квітня в Україні пориви вітру 15-20 м / с (I рівень небезпеки – жовтий)", – йдеться в повідомленні.

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Також в суботу, 25 квітня, на високогір'ї Івано-Франківської області і східній частині Закарпатської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, в Україні в суботу, 25 квітня, очікується тепла погода, проте її затьмарять дощі та грози.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик сказав, що травень 2020 року не прогнозується дуже жарким, навпаки середня температура може бути навіть трохи нижче норми.

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