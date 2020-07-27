На Україну насувається шторм: очікується гроза і шквальний вітер

Карина Бондаренко Суспільство 09:44, 27.07.2020 Оновлено: 09:51, 27.07.2020

У понеділок, 27 липня, в Україні різко погіршиться погода. Синоптики попередили про зливу, грозу і шквальний вітер.

Зокрема, у Житомирській і південних областях країни прогнозують грози, сильні дощі та подекуди шквали 15-20 м/с, повідомили на сайті Укргідрометцентру.

При цьому в центральних, південних, Донецькій, Сумській і Хмельницькій областях буде зберігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що останній тиждень липня в Україні буде погодно нестійким і дощовим. При цьому початок серпня обіцяють теплим.

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