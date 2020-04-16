На Україну насувається шторм і заморозки: прогнози погоди різко змінилися

У четвер, 16 квітня, в Україні очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.
Про це повідомляє Український гідрометцентр. Так, у четвер в Україні очікуються пориви вітру 17-22 м / с (I рівень небезпеки – жовтий).
Як попередили на сайті пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій, вночі 16 квітня у східних, 17 квітня в північних областях на поверхні грунту очікуються заморозки 0-3°.
У той же час, в Київській області вночі 17 квітня по області на поверхні грунту заморозки 0-3°.
Відзначимо, що температура повітря в Україні 16 квітня буде коливатися від +14 ..+ 21 °.
На Україну обрушиться шторм
ZIK
Про небезпеку також попередили на сторінці у Facebook "Метеопост". Там зазначили, що до кінця доби очікується посилення вітру по всій країні. Пориви вітру сягатимуть 18-20 м/с.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик України Володимир Деркач сказав, що на Великдень, 19 квітня, в Україні встановиться тепла і сонячна погода без опадів.
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