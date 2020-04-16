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16 квітня • оновлено в 13:23
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На Україну насувається шторм і заморозки: прогнози погоди різко змінилися

2.1т
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У четвер, 16 квітня, в Україні очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Український гідрометцентр. Так, у четвер в Україні очікуються пориви вітру 17-22 м / с (I рівень небезпеки – жовтий).

На Україну насувається шторм і заморозки: прогнози погоди різко змінилися

Як попередили на сайті пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій, вночі 16 квітня у східних, 17 квітня в північних областях на поверхні грунту очікуються заморозки 0-3°.

У той же час, в Київській області вночі 17 квітня по області на поверхні грунту заморозки 0-3°.

Відзначимо, що температура повітря в Україні 16 квітня буде коливатися від +14 ..+ 21 °.

На Україну обрушиться шторм

На Україну обрушиться шторм

ZIK

Про небезпеку також попередили на сторінці у Facebook "Метеопост". Там зазначили, що до кінця доби очікується посилення вітру по всій країні. Пориви вітру сягатимуть 18-20 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик України Володимир Деркач сказав, що на Великдень, 19 квітня, в Україні встановиться тепла і сонячна погода без опадів.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Тег
погода
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