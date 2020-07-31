На Україну насувається шторм: де буде неспокійно. Карта

Карина Бондаренко Суспільство 10:00, 31.07.2020 Оновлено: 10:19, 31.07.2020

У п'ятницю, 31 липня, в деяких регіонах України різко зіпсується погода. Очікуються град і пориви вітру 15-20 м/с.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, шторм насувається на Харківську, Луганську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Кіровоградську та Одеську області.

При цьому в східних, центральних, Сумській, Одеській, Миколаївській областях і Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні.
Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, погода в серпні 2020 року в Україні буде спекотною: очікуються три піки спеки з температурою до +37 градусів. Вони розпочнуться вже після 5 серпня.

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