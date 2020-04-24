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24 квітня • оновлено в 17:06
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На Україну насувається різке похолодання: названа дата

3.3т
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В Україні у ці вихідні та з початку наступного тижня очікується похолодання та посилення вітру, а також помірні опади.

Таку нестійку погоду 25-27 квітня в країні зумовить циклон. Про це йдеться в прогнозі від "Метеопосту" на сторінці у Facebook.

За словами синоптиків, похолодає скрізь, крім півдня. Денна температура знизиться до +10… +13, на півдні залишиться на рівні +15… +17 градусів.

На Україну насувається різке похолодання: названа дата

Крім цього, майже у всіх областях очікується приблизно 7-10 мм опадів. І тільки на півдні вони будуть незначними – до 1-3 мм.

Вітер же посилиться по всій країні. Можливі пориви до 15-17 м/с.

На Україну насувається різке похолодання: названа дата

meteopost.com

"Сподіваємося, що після дощу покращиться ситуація з пожежами в країні. Оскільки зараз дуже сухо та багато пожеж у всіх регіонах", – підкреслюють синоптики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 25 квітня, до більшості областей України прийдуть довгоочікувані дощі, а з ними й грози.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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