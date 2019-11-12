На Україну насувається потужний метеошторм: як врятуватися

Україну вже 20 листопада накриє потужний геошторм – у результаті вибуху на сонці відбудеться магнітна буря.

Про це розповів професор інституту геофізики Михайло Орлюк. "Але вона може і не відбутися. Може, ослабнути, тому що якщо процес на сонці буде затухати – то вона може бути слабшою", – відразу ж пояснив він, передає ТСН.

У свою чергу астролог Яніна Массіні порадила у цей період не "накручувати" себе і не провокувати сварки і конфлікти. "У цей день частіше за все будуть відбуватися конфлікти, напруження у стосунках. У більшості людей погіршиться самопочуття, буде різка зміна настрою ", – каже вона.

Магнітна буря Ілюстрація

Магнітні бурі впливають на самопочуття і здоров'я людей: викликають головні болі і безсоння. "Важливо виконувати рекомендації свого лікаря. Мої пацієнти знають, що коли змінюється погода і несприятливі фактори, то краще не будувати активних планів. Слід залишитися вдома, не йти у спортзал", – пояснив лікар-кардіолог Володимир Бублик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2019 року українців очікують ще два серйозних метеоудари.

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