На Україну насувається новий шторм: де оголошено жовтий рівень небезпеки

У середу, 29 липня, в Україні в західних регіонах оголошено штормове попередження.

Як повідомляє пресслужба Укргідрометцентру, грози, шквал і град накриють Волинську, Рівненську, Львівську, Хмельницьку, Чернівецьку, Івано-Франківську та Закарпатську області.

"Удень 29 липня в західних областях грози, місцями град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні в центральних, східних, Сумській, Одеській, Миколаївській областях і Криму спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Україні оголосили штормове попередження Укргідрометцентр

Нагадаємо, що 29 липня в західних регіонах України очікуються дощі з грозами, на решті території буде сухо та сонячно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом синоптиків, погода в серпні в Україні буде спекотною: очікуються три піки спеки з температурою до +37 градусів.