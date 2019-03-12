|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

На Україну насувається нова буря: названі регіони в зоні небезпеки

2.4тЧитати матеріал російською

Україну у вівторок, 12 березня, спіткає нова буря, тому рятувальники рекомендують бути вкрай обережними.

"За даними Укргідрометцентру, 12 березня вдень у Криму, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях – значні опади у вигляді снігу й дощу (I рівень небезпеки, жовтий)", – попередила прес-служба ДСНС.

Потужний вітер трохи вщухне вдень​. Незважаючи на це, рятувальники попереджають про пориви до 15-20 метрів за секунду на півночі Лівобережжя.

Негода в Україні

Негода в Україні

"Сегодня"

На Україну насувається нова буря: названі регіони в зоні небезпеки

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 11 березня, Україну спіткала бурхлива негода. Швидкість вітру досягала 15-20 м/с, а в Карпатах і Прикарпатті до 29-34 м/с. Ураганний вітер обривав гілки, а місцями і повністю виривав дерева. Також постраждали дахи будівель, зупинки транспорту, дорожні знаки, білборди та інше.

Буря забрала життя трьох українців, у тому числі 11-річної дівчинки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки