На Україну насувається нова буря: названі регіони в зоні небезпеки

Україну у вівторок, 12 березня, спіткає нова буря, тому рятувальники рекомендують бути вкрай обережними.

"За даними Укргідрометцентру, 12 березня вдень у Криму, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях – значні опади у вигляді снігу й дощу (I рівень небезпеки, жовтий)", – попередила прес-служба ДСНС.

Потужний вітер трохи вщухне вдень​. Незважаючи на це, рятувальники попереджають про пориви до 15-20 метрів за секунду на півночі Лівобережжя.

Негода в Україні "Сегодня"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 11 березня, Україну спіткала бурхлива негода. Швидкість вітру досягала 15-20 м/с, а в Карпатах і Прикарпатті до 29-34 м/с. Ураганний вітер обривав гілки, а місцями і повністю виривав дерева. Також постраждали дахи будівель, зупинки транспорту, дорожні знаки, білборди та інше.

Буря забрала життя трьох українців, у тому числі 11-річної дівчинки.

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