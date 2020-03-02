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2 березня • оновлено в 06:41
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На Україну насувається нова буря: де буде небезпечно

7.9т
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В Україні в понеділок, 2 березня, різко погіршиться погода. Зокрема, пройдуть дощі і знову піднімуться шквали.

Так, як повідомляє Укргідрометцентр, в усіх регіонах, крім Донбасу і Харківської області, очікуються сильні пориви вітру 15-20 м /с. У Карпатах пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с.

У західних, північних і частини центральних областей пройдуть дощі. Вночі температура повітря очікується від 3° морозу у східних областях до 5° тепла у західних. Вдень прогнозують 6-11° тепла.

Буря в Україні

Буря в Україні

Ілюстрація

У Києві 2 березня удень також прогнозують дощі. Температура повітря вночі 2-4° тепла, а вдень від 6-8° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 2 березня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби очікуються невеликі обурення.

На Україну насувається нова буря: де буде небезпечно

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в березні 2020 року в Україні викликала суперечки між синоптиками, так як деякі з них дали аж надто різні прогнози.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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