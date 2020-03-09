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9 березня • оновлено в 17:56
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На Україну насувається негода: синоптикиня дала невтішний прогноз

5.8т
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В Україні зіпсується погода і на зміну весняному теплу прийде атмосферний фронт з дощами.

Про це в Facebook повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

Метеорологиня зазначила, що у вівторок 10 березня практично у всіх областях України буде сухо, а дощі нагрянуть лише 11 березня.

Дощ

Дощ

"10 березня погоду України визначатиме антициклон, тому і опадів не передбачається. Температура повітря буде високою на півдні, в центрі і на Сході, +12+18 градусів. На Півночі буде +9 +13 градусів. А на Заході передбачається справжня березнева прохолода : +7+12 градусів", – йдеться в повідомленні.

У Києві, 10 березня буде тепла погода, температура повітря близько +12+13 градусів.

Діденко зазначила, що погода зміниться вже 11 березня, коли випадуть дощі і посилиться вітер.

Додамо, що за даними Укргідрометцентру, 9-10 березня у високогір'ях Івано-Франківської та східній частині Закарпатської області збережеться значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Синоптики попередили, що 10 березня вночі та вранці у північних, західних, більшості центральних і Одеській областях – туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

Карта погоди

Карта погоди

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань дав новий прогноз погоди на весну в Україні.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Теги
погода Укргідрометцентр
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Наталья, если Вы считаете те несколько капель, которые даже пыль толком не прибьют, то это не дождь! Нужен действительно хороший и продолжительный дождь! На полях настолько сухо, что уже на глубине 20-30 см влаги вообще нет. Урожай 2020 под большим вопросом!
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