На Україну насувається негода: синоптикиня дала невтішний прогноз

В Україні зіпсується погода і на зміну весняному теплу прийде атмосферний фронт з дощами.

Про це в Facebook повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

Метеорологиня зазначила, що у вівторок 10 березня практично у всіх областях України буде сухо, а дощі нагрянуть лише 11 березня.

Дощ

"10 березня погоду України визначатиме антициклон, тому і опадів не передбачається. Температура повітря буде високою на півдні, в центрі і на Сході, +12+18 градусів. На Півночі буде +9 +13 градусів. А на Заході передбачається справжня березнева прохолода : +7+12 градусів", – йдеться в повідомленні.

У Києві, 10 березня буде тепла погода, температура повітря близько +12+13 градусів.

Діденко зазначила, що погода зміниться вже 11 березня, коли випадуть дощі і посилиться вітер.

Додамо, що за даними Укргідрометцентру, 9-10 березня у високогір'ях Івано-Франківської та східній частині Закарпатської області збережеться значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Синоптики попередили, що 10 березня вночі та вранці у північних, західних, більшості центральних і Одеській областях – туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

Карта погоди Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань дав новий прогноз погоди на весну в Україні.

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