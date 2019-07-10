На Україну насувається найпотужніша за 10 років магнітна буря

Українців 15 липня очікує одна із найсильніших за останнє десятиліття магнітна буря.

Фахівці попереджають, що погіршення самопочуття може спостерігатися з суботи, 13 липня. Може з'явиться запаморочення, загальна апатія, сонливість, нудота, озноб, дратівливість, кажуть медики.

Тому тим, у кого є хронічні захворювання серцево-судинної системи – потрібно подбати про те, щоб під рукою були необхідні ліки.

Метеоудар

Наступна метехвиля накриє Землю в кінці місяця – 29 липня. Вона буде менш інтенсивною, ніж попередня, проте може також істотно вплинути на самопочуття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2019 року українців чекає спекотна погода. Причому, рівень градуса в цьому році знову поб'є рекорди.

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