На Україну насувається буря зі шквалами і дощем: прогноз на 1 лютого

У суботу, 1 лютого, в Україні прогнозують дощ з мокрим снігом і ожеледицею практично на всій території країни.

Протягом дня буде стояти хмарна погода. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Новини Синоптик дав аномальний прогноз на весну і літо в Україні

В Україні очікується мокрий сніг Апостроф

На півночі і в Карпатах водіїв попередили про ожеледь. Вітер південно-західний, 7-12 м/ с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від +3 до -2 градусів, на заході країни +1...+6; вдень очікується +2...+7, на Прикарпатті та в південних областях - +8...+9.

У Києві вдень пройде дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря від +3 до +5 градусів, вночі 0...+2.

Раніше OBOZREVATEL писав, що синоптик дав прогноз погоди на лютий в Україні. Місяць буде аномальним.

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