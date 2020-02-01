Головна Новини
1 лютого • оновлено в 07:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

На Україну насувається буря зі шквалами і дощем: прогноз на 1 лютого

1.7т
Читати матеріал російською

У суботу, 1 лютого, в Україні прогнозують дощ з мокрим снігом і ожеледицею практично на всій території країни.

Протягом дня буде стояти хмарна погода. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Новини
Синоптик дав аномальний прогноз на весну і літо в Україні

В Україні очікується мокрий сніг

В Україні очікується мокрий сніг

Апостроф

На півночі і в Карпатах водіїв попередили про ожеледь. Вітер південно-західний, 7-12 м/ с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від +3 до -2 градусів, на заході країни +1...+6; вдень очікується +2...+7, на Прикарпатті та в південних областях - +8...+9.

На Україну насувається буря зі шквалами і дощем: прогноз на 1 лютого

У Києві вдень пройде дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря від +3 до +5 градусів, вночі 0...+2.

Раніше OBOZREVATEL писав, що синоптик дав прогноз погоди на лютий в Україні. Місяць буде аномальним.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги