На Україну насувається буря: які регіони зачепить

У суботу, 6 липня, в південних і східних регіонах України оголосили штормове попередження. Воно стосується Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької та Харківської області.

Про погіршення погоди в цій частині України повідомив Український гідрометеорологічний центр. "6 липня вдень у південних і східних областях місцями грози і шквали 15-20 м/сек. 5-6 липня в Україні, крім більшості районів Чернігівської, Київської та Волинської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – йдеться в повідомленні. Подібна погода очікується в Україні і в неділю, але вже в іншій частині країни.

Штормове попередження "Народна правда"

"7 липня вдень в західних, північних і центральних областях місцями грози, в Прикарпатті і Закарпатті значні дощі, місцями шквали 15-20 м/с. 6-7 липня в Україні, крім більшості районів Чернігівської, Волинської, Дніпропетровської, Івано-Франківської областей і Закарпаття, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – уточнили синоптики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літо 2019 року може виявитися найспекотнішим за останні кілька десятків років.

Разом з тим кліматологи не виключили, що через аномальну зміни клімату в Україні літо 2019 року буде на місяць коротше.

Раніше народні синоптики спрогнозували погоду на 2019 рік за місяцями. Вони стверджували, що літо не буде занадто спекотним.

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