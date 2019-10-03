На Україну насувається буря: названо регіон

В Україні в деяких регіонах у четвер, 3 жовтня, різко погіршиться погода, очікуються сильні дощі.

Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на синоптиків. Зазначається, що сьогодні в Закарпатській області та у Карпатах значні дощі.

Погода в Україні Depo.ua

За даними синоптиків, температура повітря вдень на заході очікується від +12 до +15 градусів. Північ також накриють дощі, температура коливатиметься від +20 до +22. В усіх інших областях тепло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 3 жовтня почнуться дощі, які охоплять здебільшого західну частину, і похолодання.

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