На Україну насувається буря: де чекати негоди

В Україні 8 липня очікується різке погіршення погодних умов — пройдуть дощі із грозами, очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Негода зачепить центральні, південні та східні регіони України.

"8 липня вдень у центральних, південних та більшості східних областей місцями грози, значні дощі, місцями шквали 15-20 м/с. 8 липня в Україні, крім Закарпаття, більшості районів Чернігівської, Житомирської, Волинської, Дніпропетровської, Івано-Франківської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — уточнили синоптики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 8 по 14 липня в Україні очікується прохолодна погода, місцями із грозами та шквалами.

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