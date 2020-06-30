На Україну насувається атмосферний фронт, схожий на крило янгола: фото з космосу

Карина Бондаренко Суспільство 05:44, 30.06.2020

У вівторок, 30 червня, через Україну пройде атмосферний фронт, схожий на крило янгола.

Фото погодного явища з космосу показала на своїй сторінці в Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

"Ви вже і так знаєте про атмосферний фронт, що йде до нас. Але, хто не спить, можна подивитися свіжі фото з космосу, де фронт з мамкою-циклоном виглядають, як велике крило великого ангела", – написала синоптик.

Атмосферний фронт, схожий на крило ангела
Facebook Наталії Діденко

Раніше OBOZREVATEL писав, що на початку тижня в різних регіонах очікуються грозові дощі через атмосферний фронт, який насувається на Україну.

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