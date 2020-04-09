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9 квітня • оновлено в 17:31
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На Україну мчить шквал: синоптикиня дала прогноз погоди на завтра

12.1т
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У п'ятницю, 10 квітня, погода в Україні буде теплою, але дощовою і вітряною. Так, у деяких регіонах очікуються навіть шквали.

Як пише на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко, причиною цьому стане вологий атмосферний фронт, який уже спровокував дощі в Латвії, Литві, Білорусі та Польщі.

"Завтра, 10 квітня, цей фронт перетинатиме Україну. Тому також вірогідні дощі, невеликі, максимум помірні. На заході й півночі ця бажана волога випаде переважно вночі і вранці, а вдень фронт піде далі, у східному напрямку", – зазначила синоптикиня.

Погода в Україні

Погода в Україні

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Температура повітря, за словами Діденко, дещо знизиться в північних і західних областях України до 11-15 градусів тепла. На решті території тепла погода 10 квітня утримається, і повітря прогріється до 15-22 градусів.

Що стосується вітру, то він 10 квітня буде північно-західним і в деяких місцях посилиться до штормових значень – його швидкість сягатиме 15-20 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Леонід Горбань розповів, що у квітні в Україні буде холодно і сиро до самого Великодня – 19 квітня. Тільки в кінці місяця в країні очікується тепла і ясна погода.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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