Україну накриють тумани, на дорогах – ожеледиця: з'явився прогноз погоди на середу

В Україні 16 грудня майже на всій території очікуються тумани з ожеледдю та ожеледицею.

Такий прогноз погоди оприлюднила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. Вона наголосила, що свої умови диктуватиме антициклон.

"У середу, 16-го грудня, опади з України посуне антициклон Yadigar.Тому переважатиме погода, якщо не суха, бо ж – тумани, але й без снігів та льодяних дощів", – написала вона.

Лише на крайньому сході України ще затримається сніг та мокрий сніг з ожеледдю, уточнила Діденко.

На дорогах більшості областей України – ожеледиця. Також періодично спостерігатимуться тумани із погіршенням видимості до 200-500 метрів, у долинах – ще нижче.

Температура повітря коливатиметься переважно близько нуля:

на заході та півдні країни +2...+6 градусів;

на сході -1...-3 градуси.

Що стосується погоди в Києві, то 16-го грудня опадів не передбачається. На дорогах ожеледиця. Температура повітря найближчої ночі – 0...2 градуси морозу, завтра вдень – 0...2 градуси тепла, уточнила синоптикиня.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за прогнозом Діденко, погода в Україні 16 грудня буде небезпечною для водіїв і пішоходів. Видимість на дорогах буде поганою через густий туман, спостерігатиметься ожеледиця.