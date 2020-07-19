На Україну чекають нові затоплення: які регіони в небезпеці

Протягом декількох днів на заході України очікується підвищення рівня води в річках до 1 метра.

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, йдеться про Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську та Волинську області.

У першій половині ночі 20 липня на малих водотоках і в верхів'ях річок Закарпатської області очікується швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,3-0,8 м; формування значного місцевого та схилового стоку з підтоплення понижених місць, особливо в населених пунктах; утворення локальних селевих потоків і зсувів перезволоженого грунту.

20 липня на річках басейнів Сяну, Дністра в Івано-Франківській і Львівській областях очікується підйом рівнів води на 0,2-1 м над рівнями на 8 годину 17 липня, можливий вихід води на окремі ділянки річкових заплав, без залишку негативних наслідків. При значних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

20 липня на річці Прип'ять в створі поста Річиця і на річці Стохід у створі поста Любешів у Волинській області утримуватиметься перевищення позначки затоплення сільськогосподарських угідь, присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах Ратнівського та Любешівського районів.

Також 20-21 липня в басейнах річок Прута та Сірет очікується зміна гідрологічного режиму з підйомами рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями на 8 годину 19 липня, без негативних наслідків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській і Закарпатській областях в червні через повені було підтоплено близько 200 населених пунктів. Також загинуло троє людtq і один пропав безвісти.