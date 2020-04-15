У західних областях України 15-16 березня прогнозують сніголавинну небезпеку.

Таке попередження з'явилося на сайті Укргідрометцентру. Очікуються також шквали.

Зокрема, на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

В Україні оголошено сніголавинну небезпеку Скріншот

Крім того, в регіоні впаде температура повітря. Найближчими днями очікуються заморозки до -3 вночі.

На Україну чекають лавини і шквали: синоптики попередили про небезпеку Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, гірськолижні курорти в Карпатах вранці 14 квітня засипало снігом. Видимість в горах становила до ста метрів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся