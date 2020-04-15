У західних областях України 15-16 березня прогнозують сніголавинну небезпеку.
Таке попередження з'явилося на сайті Укргідрометцентру. Очікуються також шквали.
Зокрема, на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
В Україні оголошено сніголавинну небезпеку
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Крім того, в регіоні впаде температура повітря. Найближчими днями очікуються заморозки до -3 вночі.
На Україну чекають лавини і шквали: синоптики попередили про небезпеку
Цензор.НЕТ
Як повідомляв OBOZREVATEL, гірськолижні курорти в Карпатах вранці 14 квітня засипало снігом. Видимість в горах становила до ста метрів.
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