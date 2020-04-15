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15 квітня • оновлено в 14:30
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На Україну чекають лавини і шквали: синоптики попередили про небезпеку

2.2т
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У західних областях України 15-16 березня прогнозують сніголавинну небезпеку.

Таке попередження з'явилося на сайті Укргідрометцентру. Очікуються також шквали.

Зокрема, на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

В Україні оголошено сніголавинну небезпеку

В Україні оголошено сніголавинну небезпеку

Скріншот

Крім того, в регіоні впаде температура повітря. Найближчими днями очікуються заморозки до -3 вночі.

На Україну чекають лавини і шквали: синоптики попередили про небезпеку

На Україну чекають лавини і шквали: синоптики попередили про небезпеку

Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, гірськолижні курорти в Карпатах вранці 14 квітня засипало снігом. Видимість в горах становила до ста метрів.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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