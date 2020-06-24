На Україну чекають гради, шквали та смерчі: синоптики пояснили, чому змінюється погода

Зима в Україні буде ставати коротшою, а літо - довшим. Виросте і кількість екстремальних погодних явищ.

Такий прогноз на найближче майбутнє зробили для LIGA.net вітчизняні синоптики. На їхню думку, погода змінюється через зміни клімату.

"Шторми, урагани, смерчі відбуваються все частіше. Будь-які нестабільні погодні умови – це те, що характеризує кліматичні зміни", – сказав виконавчий директор громадської організації Голос Природи Олександр Колішевський.

На думку завідувачки відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух, кількість характерних для весни і літа екстремальних явищ типу шквалів, градів, смерчів розтягнеться в часі і буде рости. Подібні явища виникають, коли атмосфера дуже нестабільна.

"Оскільки інтенсивність таких процесів зростає, зрозуміло, що і таких шквалів, таких сильних градів все більше, вони більш інтенсивні і небезпечні. Ви звернули увагу, що переважно випадає град великого діаметру? Спочатку як горох, як вишня, потім як горіх, а потім вже як куряче яйце. Звичайно, і раніше градобої були, і смерчі, і сильні шквали, зливи. Але зараз повторюваність цих явищ зростає", – сказала Балабух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня річна температура повітря в Україні постійно підвищується, причому швидше, ніж глобальна. Тому клімат поступово змінюється.